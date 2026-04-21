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La cathédrale sens dessus dessous ! Maison du Pilier-Rouge Le Mans

La cathédrale sens dessus dessous ! Maison du Pilier-Rouge Le Mans dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Maison du Pilier-Rouge

Adresse : 43 Grande Rue

Ville : 72000 Le Mans

Département : Sarthe

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 6

Le Mans

La cathédrale sens dessus dessous !

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 16:00:00
fin : 2026-07-12 17:30:00

Date(s) :
2026-07-12

 Un simple miroir à hauteur de votre nez et tout votre univers est chamboulé. Laissez-vous guider dans une autre réalité pour une 1ère découverte amusante de la Cathédrale mancelle.
Jauge de 25 personnes.   .

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement La cathédrale sens dessus dessous ! Le Mans a été mis à jour le 2026-06-18 par CDT72

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