Visite flash découverte olfactive de la Cité Plantagenêt Maison du Pilier-Rouge Le Mans
Visite flash découverte olfactive de la Cité Plantagenêt Maison du Pilier-Rouge Le Mans dimanche 12 juillet 2026.
Le Mans
Visite flash découverte olfactive de la Cité Plantagenêt
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 16:45:00
fin : 2026-07-12 17:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Nous vous invitons à une immersion olfactive dans la Cité Plantagenêt. Quelles odeurs, quels parfums au Moyen Âge ? Tentez de le découvrir dans cette visite inédite.
Jauge de 20 personnes. .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Visite flash découverte olfactive de la Cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-06-18 par CDT72
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