Visite flash découverte olfactive de la Cité Plantagenêt Maison du Pilier-Rouge Le Mans dimanche 12 juillet 2026.

Le Mans

Visite flash découverte olfactive de la Cité Plantagenêt

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 16:45:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Nous vous invitons à une immersion olfactive dans la Cité Plantagenêt. Quelles odeurs, quels parfums au Moyen Âge ? Tentez de le découvrir dans cette visite inédite.

Jauge de 20 personnes. .

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Visite flash découverte olfactive de la Cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-06-18 par CDT72