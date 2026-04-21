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Visite flash découverte olfactive aux thermes romains Maison du PIlier-Rouge Le Mans

Visite flash découverte olfactive aux thermes romains Maison du PIlier-Rouge Le Mans dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Maison du PIlier-Rouge

Adresse : 43 Grande Rue

Ville : 72000 Le Mans

Département : Sarthe

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 3

Le Mans

Visite flash découverte olfactive aux thermes romains

Maison du PIlier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:30:00
fin : 2026-07-12 16:15:00

Date(s) :
2026-07-12

Venez (re)découvrir les thermes romains du Mans à travers ses parfums et ses odeurs, symboles de l’art de vivre romain.
Jauge de 20 personnes.   .

Maison du PIlier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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L’événement Visite flash découverte olfactive aux thermes romains Le Mans a été mis à jour le 2026-06-18 par CDT72

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