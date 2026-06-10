Balade VTC avec Cyclamaine Vers la Gèmerie RDV à la Capitainerie du Port Le Mans
Balade VTC avec Cyclamaine Vers la Gèmerie RDV à la Capitainerie du Port Le Mans dimanche 12 juillet 2026.
Le Mans
Balade VTC avec Cyclamaine Vers la Gèmerie
RDV à la Capitainerie du Port Quai Amiral Lalande Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 11:00:00
fin : 2026-07-12 16:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Balade VTC avec Cyclamaine
Bénédicte, bénévole à Cyclamaine, propose une nouvelle saison de sorties à vélo pour découvrir des circuits cyclables autour du Mans !
Pas besoin d’être très affuté(e), l’allure sera tranquille. Il faut simplement avoir un vélo en bon état, avec des pneus “tout chemin” et bien gonflés. Ces sorties sont gratuites et ouvertes à tous, avec adhésion (15€/an) et gilet vert de Cyclamaine (5€). Une balade d’essai possible. Les mineurs doivent être accompagnés.
Dimanche 12 Juillet, RV au Port pour un départ à 11h
Nous roulerons tranquille sur 20 km aller/retour, tout plat.
Possibilité de 10 km de plus là-bas.
Pensez au pique-nique et à l’eau.
Inscription par SMS
Vous voulez des informations spécifiques ? Contactez directement Bénédicte au 06 73 53 31 88.
D’autres dates seront ajoutées en cours de saison. .
RDV à la Capitainerie du Port Quai Amiral Lalande Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
VTC ride with Cyclamaine
L’événement Balade VTC avec Cyclamaine Vers la Gèmerie Le Mans a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Le Mans
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