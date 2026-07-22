Visite flash Couvents et grands magasins, la rue des Minimes racontée Devant la poste Le Mans
mercredi 5 août 2026 · Devant la poste · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Visite flash Couvents et grands magasins, la rue des Minimes racontée
Devant la poste 13 place de la République Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:45:00
fin : 2026-08-05 17:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Parcourez le temps d’une courte balade cette rue commerçante emblématique du centre-ville manceau et découvrez les joyaux architecturaux qu’elle renferme, symboles de l’histoire centenaire des grands magasins.
Jauge de 20 personnes. .
Devant la poste 13 place de la République Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Visite flash Couvents et grands magasins, la rue des Minimes racontée Le Mans a été mis à jour le 2026-07-17 par CDT72
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