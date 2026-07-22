Le Mans au temps des Romains Maison du Pilier-Rouge Le Mans

jeudi 6 août 2026 · Maison du Pilier-Rouge · Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Le Mans au temps des Romains

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:30:00

fin : 2026-08-06 12:15:00

Date(s) :

2026-08-06

Plongez au cœur de l’histoire romaine du Mans, de la crypte archéologique des thermes à l’enceinte construite près de 400 ans plus tard.

Jauge de 25 personnes. .

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Le Mans au temps des Romains Le Mans a été mis à jour le 2026-07-17 par CDT72