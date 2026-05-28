A Vélo Curieuz’Mans Le Mans
A Vélo Curieuz’Mans Le Mans mercredi 3 juin 2026.
Le Mans
A Vélo Curieuz’Mans
Place du Jet d’eau Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 18:30:00
fin : 2026-06-03 20:30:00
Date(s) :
2026-06-03
Balade à vélo à la découverte des nouvelles oeuvres de street-art
C’est une balade surprise environ 15 km de vélo, sur un circuit assez tranquille, pour le plaisir de rouler ensemble, de découvrir des itinéraires méconnus et de découvrir du Street-art
Durée environ 2h. Sortie gratuite, mais il faut être adhérent et porter le gilet fluo de Cyclamaine ( un essai possible). Mineurs sous la responsabilité des parents.
Renseignements sur le site cyclamaine.fr ou Bénédicte 06 73 53 31 88 .
Place du Jet d’eau Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A bike ride to discover new works of street art
L’événement A Vélo Curieuz’Mans Le Mans a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Le Mans
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