Ciné-rencontre Moth Frequency Que ton règne vienne Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Le Mans

Ciné-rencontre Moth Frequency Que ton règne vienne

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 9.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Moth Frequency vous propose une projection au cinéma Les Cinéastes du docu-fiction Que ton Règne vienne, une histoire du satanisme en France , en présence du réalisateur Mathias Averty. La séance sera précédée d’un concert de Golem Mécanique.

Moth Frequency oeuvre depuis 2019 à la promotion des esthétiques liées aux musiques extrêmes via l’organisation de concerts dans les différents bars de la ville, dans le cadre de cartes blanches proposées par l’Excelsior-Superforma ou encore au sein de la biennale du son le Mans Sonore.

Pour cette première collaboration avec Les Cinéastes, l’association propose de découvrir le docu-fiction Que Ton Règne Vienne, une Histoire du Satanisme en France, en présence du réalisateur Mathias Averty (collectif Les Furtifs). A travers le parcours initiatique d’un jeune artiste nantais, le film invite à une immersion contemplative dans l’univers réel d’une communauté sataniste de la région marseillaise.

Cette séance sera précédée d’un concert exceptionnel de Golem Mécanique, figure incontournable de la musique drone en France. Grâce à sa machine à bourdon et son chant proche du sacré, cette performance solo baignée de paysages sonores intimes et mystiques offrira une envoûtante invitation en terres occultes. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Moth Frequency invites you to a screening at Les Cinéastes of the docu-drama Que ton Règne vienne, une histoire du satanisme en France , in the presence of director Mathias Averty. The screening will be preceded by a concert by Golem Mécanique.

L’événement Ciné-rencontre Moth Frequency Que ton règne vienne Le Mans a été mis à jour le 2026-04-28 par CDT72