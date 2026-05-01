Ciné-rencontre Dalloway Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Le Mans

Ciné-rencontre Dalloway

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 9.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

La Société des Amis des Musées du Mans, vous propose une soirée autour de l’intrusion de l’Intelligence articielle dans le processus créatif avec la projection de Dalloway de Yann Gozlan. La séance sera suivie d’un débat, en présence du co-scénariste Nicolas Bouvet-Levrard.

La Société des Amis des Musées principal soutien et donateur des musées du Mans se sent particulièrement impliquée par l’intrusion de l’Intelligence artificielle dans le processus créatif.

La projection du film Dalloway du réalisateur Yann Gozlan illustre cette préoccupation et peut- être le point de départ du débat proposé à l’issue de la projection du film.

Dalloway est un triller contemporain entre Hitchcock et Orwell !

Clarissa, romancière en mal d’inspiration, rejoint une résidence d’artistes prestigieuse à la pointe de la technologie. Elle trouve en Dalloway, son assistante virtuelle, un soutien et même une confidente qui l’aide à écrire. Mais peu à peu, Clarissa éprouve un malaise face au comportement de plus en plus intrusif de son IA, renforcé par les avertissements complotistes d’un autre résident. Se sentant alors surveillée, Clarissa se lance secrètement dans une enquête pour découvrir les réelles intentions de ses hôtes. Menace réelle ou délire paranoïaque ?

Le film est adapté du roman Les Fleurs de l’ombre de Tatiana de Rosnay, publié en 2020 puis renommé Dalloway à la sortie du film.

La séance sera suivie d’un débat, en présence du co-scénariste Nicolas Bouvet-Levrard. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

The Société des Amis des Musées du Mans invites you to an evening dedicated to the intrusion of Artificial Intelligence into the creative process, with a screening of Dalloway by Yann Gozlan. The screening will be followed by a discussion in the presence of co-writer Nicolas Bouvet-Levrard.

L’événement Ciné-rencontre Dalloway Le Mans a été mis à jour le 2026-04-28 par CDT72