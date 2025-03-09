Calogero Le Forum Le Mans

Calogero

Le Forum Centre des Expositions Le Mans Sarthe

Début : 2026-05-28 20:00:00

2026-05-28

Calogero de retour au Mans !!!

Quinze ans après, Calogero retrouvera les théâtres dès septembre 2025 pour une tournée évènement de plus de 150 dates.

Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de morceaux choisis issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites.

Placement assis numéroté.

RDV le 28 mai 20206 à 20h, au Forum.

Infos sur Calogero.fr .

