Apéro-démontage de vieux vélos, Cyclamaine, Le Mans
Apéro-démontage de vieux vélos, Cyclamaine, Le Mans vendredi 29 mai 2026.
Apéro-démontage de vieux vélos Vendredi 29 mai, 17h30 Cyclamaine Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T17:30:00+02:00 – 2026-05-29T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-29T17:30:00+02:00 – 2026-05-29T19:30:00+02:00
Cyclamaine 47 rue des acacias 72000 le mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.cyclamaine.fr/atelier-velo/ »}]
Le dernier vendredi du mois à partir de 17h30 à notre atelier. L’objectif est de faire découvrir la mécanique vélo à travers le démontage de vélos, dans un temps convivial.
Cyclamaine
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