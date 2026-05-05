Apéro-démontage de vieux vélos, Cyclamaine, Le Mans

Apéro-démontage de vieux vélos Vendredi 29 mai, 17h30 Cyclamaine Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T17:30:00+02:00 – 2026-05-29T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-29T17:30:00+02:00 – 2026-05-29T19:30:00+02:00

Cyclamaine 47 rue des acacias 72000 le mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.cyclamaine.fr/atelier-velo/ »}]

Le dernier vendredi du mois à partir de 17h30 à notre atelier. L’objectif est de faire découvrir la mécanique vélo à travers le démontage de vélos, dans un temps convivial.

Cyclamaine