Trouble + Béranger Vantomme Place des Jacobins Le Mans

Trouble + Béranger Vantomme

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe

Tarif : 7 – 7 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Jazz Tangentes 2026

Bienvenue dans l’univers de TROUBLE , une transe organique et mélodique qui oscille entre douceur intérieure et énergie envoûtante. À la croisée du jazz contemporain, de l’électroacoustique et de la musique sérielle, ce quintette joue sur des rythmes hypnotiques et des harmonies envoûtantes. Recherche de sons et langage imaginaire se mêlent pour créer une expérience sonore où les frontières se brouillent et les rôles se confondent, plongeant l’auditeur dans une poésie musicale transcendante. .

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

