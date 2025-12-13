Fête Nationale Le Mans Stade Delaune et Ile aux Sports Le Mans lundi 13 juillet 2026.

Le Mans

Fête Nationale Le Mans

Stade Delaune et Ile aux Sports Divers lieux Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Une journée festive et solennelle pour la Fête Nationale.

Le Mans célèbre dignement la Fête nationale.

Un banquet républicain est ouvert à tous dans la Cité Plantagenêt. Des tables et des chaises installées dans la rue pour déjeuner ensemble avec les produits proposés par les commerçants et restaurateurs du voisinage.

Une cérémonie militaire se déroulera sur l’esplanade des Jacobins à 19h. Puis l’ambiance sera à la fête avec un concert donné à 20h au stade Auguste-Delaune, à l’Université.

Enfin, deux feux d’artifice seront tirés à la tombée de la nuit au stade AugusteDelaune (Université, aux alentours de 22h30) et à l’Île-aux-Sports (aux alentours de 22h45) .

Stade Delaune et Ile aux Sports Divers lieux Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

A festive and solemn day for the Fête Nationale.

L’événement Fête Nationale Le Mans Le Mans a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Le Mans