Matrimoine, l’histoire au féminin ! Maison du Pilier-Rouge Le Mans
Matrimoine, l’histoire au féminin ! Maison du Pilier-Rouge Le Mans dimanche 12 juillet 2026.
Le Mans
Matrimoine, l’histoire au féminin !
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:30:00
fin : 2026-07-12 12:15:00
Date(s) :
2026-07-12
Célèbres ou méconnues, d’action ou de savoirs, découvrons ensemble quelques portraits de ces femmes qui ont joué un rôle dans l’histoire du Mans.
Jauge de 25 personnes. .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Matrimoine, l’histoire au féminin ! Le Mans a été mis à jour le 2026-06-18 par CDT72
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