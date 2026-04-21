Matrimoine, l’histoire au féminin ! Maison du Pilier-Rouge Le Mans dimanche 12 juillet 2026.

Le Mans

Matrimoine, l’histoire au féminin !

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:30:00

fin : 2026-07-12 12:15:00

Date(s) :

2026-07-12

Célèbres ou méconnues, d’action ou de savoirs, découvrons ensemble quelques portraits de ces femmes qui ont joué un rôle dans l’histoire du Mans.

Jauge de 25 personnes. .

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Matrimoine, l’histoire au féminin ! Le Mans a été mis à jour le 2026-06-18 par CDT72