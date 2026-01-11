Petites histoires, grande Histoire Médiathèque Sud Le Mans
Petites histoires, grande Histoire Médiathèque Sud Le Mans mercredi 20 mai 2026.
Petites histoires, grande Histoire
Médiathèque Sud Boulevard Jean Sébastien Bach Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20 16:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Lecture
Merveilles médiévales Histoires vraies et contes fantastiques
Lorsqu’un livre des médiathèques rencontre une œuvre des Musées, que peuvent-ils bien se raconter ?
Un rendez-vous original proposé par le réseau des médiathèques et les musées du Mans
Gratuit, sur inscription au 02.43.47.40.23
15h Sud
À partir de 8 ans .
Médiathèque Sud Boulevard Jean Sébastien Bach Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Petites histoires, grande Histoire Le Mans a été mis à jour le 2026-01-11 par CDT72