Angine de Poitrine Place des Jacobins Le Mans
Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:30:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Avec leur Mantra-rock dada-pythago-cubiste, les espiègles frères de Poitrine invitent à s’égarer dans un vortex de motifs sonores et visuels hypnotisants. A priori asymétrique et dissonante, la musique de ces deux êtres aux grandes tronches incite surprenamment à la danse. Une fois assis sur de solides grooves de batterie, les enchevêtrements complexes de guitares microtonales prennent des airs festifs, le tout dans une exubérance typiquement rock’n’roll. .
Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr
