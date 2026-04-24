Sur le chemin de nos écoles et lycées, volet 1 1 rue Montesquieu Le Mans
Sur le chemin de nos écoles et lycées, volet 1 1 rue Montesquieu Le Mans samedi 23 mai 2026.
Le Mans
Sur le chemin de nos écoles et lycées, volet 1
1 rue Montesquieu 1 Rue Montesquieu Le Mans Sarthe
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23 16:45:00
Date(s) :
2026-05-23
L’école a connu de nombreuses évolutions au fil de l’histoire. Certains établissements sont emblématiques. Alors, si nous prenions à nouveau le chemin de l’école et du lycée le temps d’une visite, pour retrouver nos souvenirs d’enfance et d’adolescence ?
Votre guide sera Isabelle Noyer
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme .
1 rue Montesquieu 1 Rue Montesquieu Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sur le chemin de nos écoles et lycées, volet 1 Le Mans a été mis à jour le 2026-04-19 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Visite du Pollinarium Le Mans 24 avril 2026
- Visite-atelier Jardinez la ville ! La Fabrique Rêves de ville Le Mans 24 avril 2026
- La Ferme Naturell’Mans Le Mans 24 avril 2026
- Spectacle Flamenco Amar y Bailar Salle des Concerts Le Mans 25 avril 2026
- La Nature et nous Les médicaments pour les animaux et l’impact sur l’environnement Salle Charles Trenet Le Mans 25 avril 2026