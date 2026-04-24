Sur le chemin de nos écoles et lycées, volet 1 1 rue Montesquieu Le Mans

Le Mans

Sur le chemin de nos écoles et lycées, volet 1

1 rue Montesquieu 1 Rue Montesquieu Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 16:45:00

Date(s) :

2026-05-23

L’école a connu de nombreuses évolutions au fil de l’histoire. Certains établissements sont emblématiques. Alors, si nous prenions à nouveau le chemin de l’école et du lycée le temps d’une visite, pour retrouver nos souvenirs d’enfance et d’adolescence ?

Votre guide sera Isabelle Noyer

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme .

1 rue Montesquieu 1 Rue Montesquieu Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sur le chemin de nos écoles et lycées, volet 1 Le Mans a été mis à jour le 2026-04-19 par CDT72