Mots pour mômes Médiathèque Saulnières Le Mans samedi 23 mai 2026.
Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 11:15:00
2026-05-23
Lecture
Histoires par la Pérenne Compagnie. Des moments de découverte et de plaisir autour des livres
10h30 Saulnières
Pour les 4-10 ans accompagnés de leurs parents .
Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
