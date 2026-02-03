Mots pour mômes Médiathèque Saulnières Le Mans

Mots pour mômes Médiathèque Saulnières Le Mans samedi 23 mai 2026.

Mots pour mômes

Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 11:15:00

2026-05-23

Lecture
Histoires par la Pérenne Compagnie. Des moments de découverte et de plaisir autour des livres

10h30 Saulnières
Pour les 4-10 ans accompagnés de leurs parents   .

