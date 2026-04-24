Ciné-rencontre Chemins de traverse Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Le Mans

Ciné-rencontre Chemins de traverse

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 7.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Venez découvrir en avant-première au cinéma Les Cinéastes Chemins de traverse , un documentaire qui interroge notre rapport à la terre, au vivant et à notre prochain. Cette séance en présence du réalisateur Nicolas Gabriel.

Venez découvrir en avant-première au cinéma Les Cinéastes Chemins de traverse , un documentaire qui interroge notre rapport à la terre, au vivant et à notre prochain. Au-delà de la projection, cette soirée se veut aussi un moment de partage et de dialogue. Le réalisateur sera parmi nous pour échanger avec vous sur les enjeux de l’écologie intégrale et les alternatives citoyennes qui, un peu partout, réinventent notre façon d’habiter le monde. Une belle occasion de prolonger la réflexion ensemble. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Join us at Les Cinéastes for a sneak preview of Chemins de traverse , a documentary that questions our relationship with the earth, with living beings and with our fellow man. In the presence of director Nicolas Gabriel.

L’événement Ciné-rencontre Chemins de traverse Le Mans a été mis à jour le 2026-04-21 par CDT72