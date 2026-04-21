Sur le Boulevard Nature à vélo avec Cyclamaine, moitié Est quai Amiral Lalande Le Mans

Le Mans

Sur le Boulevard Nature à vélo avec Cyclamaine, moitié Est

quai Amiral Lalande RDV à la capitainerie du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 11:00:00

fin : 2026-05-22 16:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Sorties d’été 2026

Bénédicte, bénévole à Cyclamaine, propose une nouvelle saison de sorties à vélo pour découvrir des circuits cyclables autour du Mans !

Accompagnez-la sur de bons chemins ou de petites routes, dont le Boulevard nature. Pas besoin d’être très affuté(e), l’allure sera tranquille. Il faut simplement avoir un vélo en bon état, avec des pneus “tout chemin” et bien gonflés. Ces sorties sont gratuites, il faut être adhérent (15€/an) et avoir un gilet Cyclamaine(5€).

Le 22 mai, nous ferons 40 km sur le Boulevard Nature, ou au plus près pour les bouts manquants. Quelques côtes, chemins variés.

Penser au pique-nique, à l’eau, au café. Renseignements site cyclamaine.fr ou auprès de Bénédicte 06 73 53 31 88 .

quai Amiral Lalande RDV à la capitainerie du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 53 31 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Summer releases 2026

L’événement Sur le Boulevard Nature à vélo avec Cyclamaine, moitié Est Le Mans a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Le Mans