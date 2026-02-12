Suuns Place des Jacobins Le Mans
Suuns Place des Jacobins Le Mans vendredi 22 mai 2026.
Suuns
Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe
Tarif : 10 – 10 – 17 EUR
Début : 2026-05-22 20:30:00
2026-05-22
SUUNS, trio montréalais depuis 2007, mêle rock expérimental, électronique minimaliste et krautrock. The Breaks (2024) plus mélodique mais toujours cérébral. Performances intenses entre tension et lâcher-prise.
SUUNS est un groupe montréalais formé en 2007, reconnu pour son mélange singulier de rock expérimental, d’électronique minimaliste, de krautrock et de post-punk. Depuis leur premier album Zeroes QC, le trio (Ben Shemie, Joseph Yarmush, Liam O’Neill) s’est forgé une identité sonore à part tendue, répétitive, atmosphérique, toujours en marge.
Sur scène, SUUNS déploie des performances intenses et immersives, entre tension sourde et lâcher-prise contrôlé. Après plus de quinze ans d’une carrière exigeante et cohérente, le groupe s’impose comme une référence incontournable de la scène indépendante internationale. .
Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr
English :
SUUNS, a Montreal trio since 2007, mixes experimental rock, minimalist electronics and krautrock. The Breaks (2024) is more melodic but still cerebral. Intense performances between tension and release.
