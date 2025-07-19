Qui est là ? Le Mans
Qui est là ? Le Mans vendredi 22 mai 2026.
Qui est là ?
4 Place des Jacobins Le Mans
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22 19:40:00
Date(s) :
2026-05-22
Milène Benoit
Une bâche phosphorescente qui bouge toute seule ? Un danseur caché dessous ? Ce duo étonnant entre un humain et une matière vivante soulève une grande question qui est là… vraiment ?
Dès 5 ans .
4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
