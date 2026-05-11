Préviens les autres, Galapiat Cirque Jonas?Séradin Le Mans
Préviens les autres, Galapiat Cirque Jonas?Séradin Le Mans vendredi 22 mai 2026.
Le Mans
Préviens les autres, Galapiat Cirque Jonas?Séradin
Promenade Newton Le Mans Sarthe
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24
Dans l’écrin chaleureux de sa yourte, Jonas Séradin partage ses questionnements liés aux bouleversements écologiques, économiques et sociétaux que traverse notre époque.
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Promenade Newton Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
In the warm setting of his yurt, Jonas Séradin shares his thoughts on the ecological, economic and societal upheavals of our time.
L’événement Préviens les autres, Galapiat Cirque Jonas?Séradin Le Mans a été mis à jour le 2026-05-07 par Le Plongeoir Cité du Cirque
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