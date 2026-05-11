Le Mans

Préviens les autres, Galapiat Cirque Jonas?Séradin

Promenade Newton Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24

Dans l’écrin chaleureux de sa yourte, Jonas Séradin partage ses questionnements liés aux bouleversements écologiques, économiques et sociétaux que traverse notre époque.

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Promenade Newton Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

In the warm setting of his yurt, Jonas Séradin shares his thoughts on the ecological, economic and societal upheavals of our time.

L’événement Préviens les autres, Galapiat Cirque Jonas?Séradin Le Mans a été mis à jour le 2026-05-07 par Le Plongeoir Cité du Cirque