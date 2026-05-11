Le Mans

Éclats de cirque?, Les élèves du Plongeoir

6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Les élèves des parcours d’enseignement cirque au collège et de l’enseignement de spécialité cirque au lycée partagent la piste pour présenter leurs créations de fin d’année. Le temps d’une soirée, ils livrent?un spectacle?aux expressions multiples.?

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6 Boulevard Winston Churchill Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Students taking part in the circus program in junior high schools and the circus specialization program in high schools share the stage to present their end-of-year creations. Over the course of an evening, they put on a show of multiple expressions?

L’événement Éclats de cirque?, Les élèves du Plongeoir Le Mans a été mis à jour le 2026-05-07 par Le Plongeoir Cité du Cirque