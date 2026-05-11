Éclats de cirque?, Les élèves du Plongeoir Le Mans
Éclats de cirque?, Les élèves du Plongeoir Le Mans vendredi 22 mai 2026.
Le Mans
Éclats de cirque?, Les élèves du Plongeoir
6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Les élèves des parcours d’enseignement cirque au collège et de l’enseignement de spécialité cirque au lycée partagent la piste pour présenter leurs créations de fin d’année. Le temps d’une soirée, ils livrent?un spectacle?aux expressions multiples.?
.
6 Boulevard Winston Churchill Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Students taking part in the circus program in junior high schools and the circus specialization program in high schools share the stage to present their end-of-year creations. Over the course of an evening, they put on a show of multiple expressions?
L’événement Éclats de cirque?, Les élèves du Plongeoir Le Mans a été mis à jour le 2026-05-07 par Le Plongeoir Cité du Cirque
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Balade Gravel vers la Milesse et la Bazoge avec Cyclamaine RV devant le parc Monod Le Mans 11 mai 2026
- Ciné rencontre La Belle Ville, documentaire Les Cinéastes Le Mans 12 mai 2026
- L’Enfant Maudit La Salle des Concerts Le Mans 12 mai 2026
- L’Enfant maudit de Michaël Placier 8 place de Jacobins Le Mans 12 mai 2026
- La maison qui pleurait EVE scène universitaire Le Mans 12 mai 2026