Poesie & lectures Petite Maison du Patrimoine Le Mans
Poesie & lectures Petite Maison du Patrimoine Le Mans samedi 23 mai 2026.
Le Mans
Poesie & lectures
Petite Maison du Patrimoine 19 rue de la Fossetterie Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-25
Dans le cadre du Festival organisé par l’Association Patrimoine Le Mans Ouest .
A propos des roses . par Jacques Gouin.
Au chapeau. .
Petite Maison du Patrimoine 19 rue de la Fossetterie Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire patrimoine_lmo@yahoo.fr
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English :
As part of the Festival organized by the Association Patrimoine Le Mans Ouest .
L’événement Poesie & lectures Le Mans a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Le Mans
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