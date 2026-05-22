Poesie & lectures Petite Maison du Patrimoine Le Mans

Le Mans

Poesie & lectures

Petite Maison du Patrimoine 19 rue de la Fossetterie Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-25

Dans le cadre du Festival organisé par l’Association Patrimoine Le Mans Ouest .

A propos des roses . par Jacques Gouin.

Au chapeau. .

Petite Maison du Patrimoine 19 rue de la Fossetterie Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire patrimoine_lmo@yahoo.fr

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English :

As part of the Festival organized by the Association Patrimoine Le Mans Ouest .

L’événement Poesie & lectures Le Mans a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Le Mans