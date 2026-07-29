Informations pratiques

Cormes

Après midi à la ferme Cidrerie de Sophie Ammann

Le Chêne Cormes Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 15:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Le temps d’un après-midi, partez à la rencontre des agriculteurs du territoire !

Aujourd’hui, découvrez le monde des pommes ! Sophie vous fera découvrir les secrets de la fabrication du cidre et du jus de pomme. Vous découvrirez aussi les moutons qui l’aide dans l’entretien du verger. La visite se terminera par une dégustation oenologique des différents cidres et jus de pomme.

Nombre de places limité gratuit moins de 5 ans et 6 €/personne. .

Le Chêne Cormes 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21

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English :

L’événement Après midi à la ferme Cidrerie de Sophie Ammann Cormes a été mis à jour le 2026-07-24 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude