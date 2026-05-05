Après-midi à la ferme du château, Aube, Verpillières sur Ource, Verpillières-sur-Ource

Après-midi à la ferme du château, Aube Dimanche 7 juin, 14h00 Verpillières sur Ource Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Après-midi à la ferme du château, à Verpillières sur Ource, avec visite de l’élevage de vaches Highland Cattle, présentation de la ferme, de l’agriculture biologique, de la vente en circuit court, et petit marché avec des producteurs locaux

Verpillières sur Ource Verpillières sur Ource Verpillières-sur-Ource 10360 Aube Grand Est [{« type »: « email », « value »: « solangemeric@aol.com »}]

Visite d’élevage de vaches Highland Cattle et petit marché fermier vaches Highland Cattle AB

Solange Méric