Ferme ouverte, Ferme du Château, Verpillières-sur-Ource

Ferme ouverte Dimanche 7 juin, 14h00 Ferme du Château Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez découvrir une vache particulière : la Highland Cattle.

Originaire des montagnes brumeuses d’Écosse, la Highland Cattle est sans doute la vache la plus attachante et la plus photogénique du monde. Avec son allure de peluche géante et son regard doux caché sous sa frange, elle fait craquer tous ceux qui croisent son chemin.

Ferme du Château 10 360 Verpillières sur Ource Verpillières-sur-Ource 10360 Aube Grand Est

Rendez-vous à la ferme du Château pour la visite de la ferme et de l’élevage et un petit marché fermier bio ! visite de ferme élevage Highland Cattle

Ferme du Château