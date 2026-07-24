Après midi à la ferme Ferme du Colombier (vaches) Le Colombier Tuffé Val de la Chéronne
mercredi 5 août 2026 · Le Colombier · Tuffé Val de la Chéronne
Informations pratiques
Tuffé Val de la Chéronne
Après midi à la ferme Ferme du Colombier (vaches)
Le Colombier Ferme du Colombier Tuffé Val de la Chéronne Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Le temps d’un après-midi, partez à la rencontre des agriculteurs du territoire !
Aujourd’hui, découvrez le monde des vaches et de leurs petits. Assistez à une traite automatique et partagez, sur une après-midi, l’experience d’un éleveur.
Nombre de places limité gratuit moins de 5 ans et 6 €/personne. .
Le Colombier Ferme du Colombier Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21
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English :
L’événement Après midi à la ferme Ferme du Colombier (vaches) Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-07-24 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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