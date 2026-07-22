Concert 60′ avec Bach Abbaye de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne

Informations pratiques

Tuffé Val de la Chéronne

Concert 60′ avec Bach

Abbaye de Tuffé 2 Allée Sylvia Jakubowitz Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 16:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Liviu BADIU interprète les oeuvres de Jean-Sébastien BACH au violon et fait vivre au public une experience musicale unique.Prestation au chapeau.

60’ avec BACH, c’est un concert qui s’adresse aux amoureux du violon, aux mélomanes, mais pas que, bien au contraire ! L’œuvre de Jean-Sébastien BACH a traversé les siècles, et pour cause. Parmi son œuvre immense, les Sonates et Partitas pour violon seul sont une pièce maîtresse dans le répertoire du violon,

un passage obligé . A travers ce programme, nous invitons toutes celles et ceux qui en ont la curiosité et l’envie, de venir écouter en live , sous les doigts virtuoses de Liviu BADIU, la richesse du violon et l’étendue de ses possibilités.

Prestation au chapeau .

Abbaye de Tuffé 2 Allée Sylvia Jakubowitz Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire amis.abbaye.tuffe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Liviu BADIU performs the works of Johann Sebastian BACH on the violin, offering the audience a unique musical experience. Donations are welcome.

L’événement Concert 60′ avec Bach Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-07-16 par CDT72