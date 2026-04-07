Tuffé Val de la Chéronne

Visite guidée du bourg

Ancienne gare de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Venez découvrir le bourg de Tuffé installé dans la vallée de la Chéronne, près d’une abbaye bénédictine devenue à la fin du XIe siècle l’un des prieurés de l’abbaye Saint-Vincent du Mans. Outre les bâtiments du prieuré, reconstruits aux XVIIe et XVIIIe siècles et partiellement conservés, vous pourrez apprécier la partie ancienne du bourg ainsi que les extensions plus récentes.

– Renseignements et réservation auprès du Perche Sarthois ou de l’Abbaye de Tuffé

– Rendez-vous ancienne gare de Tuffé.

Gratuit. En partenariat avec l’Abbaye de Tuffé .

Ancienne gare de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr

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L’événement Visite guidée du bourg Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois