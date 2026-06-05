Actions de prévention Parler ça fait du bien et Santé globale Tuffé Val de la Chéronne
Actions de prévention Parler ça fait du bien et Santé globale Tuffé Val de la Chéronne mercredi 22 juillet 2026.
Tuffé Val de la Chéronne
Actions de prévention Parler ça fait du bien et Santé globale
Complexe sportif Tuffé Val de la Chéronne Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
2 actions de prévention
Parler ça fait du bien: Relations familiales, parentalité, solitude, stress… prenez le temps d’un échange avec une psychologue
Santé globale Bilan avec une médecin ou infirmière (tension, glycémie, alimentation, tabac, activité physique…) .
Complexe sportif Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire contact@laregionavossoins.fr
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L’événement Actions de prévention Parler ça fait du bien et Santé globale Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-05-29 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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