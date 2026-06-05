Tuffé Val de la Chéronne

Actions de prévention Parler ça fait du bien et Santé globale

Complexe sportif Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

2 actions de prévention

Parler ça fait du bien: Relations familiales, parentalité, solitude, stress… prenez le temps d’un échange avec une psychologue

Santé globale Bilan avec une médecin ou infirmière (tension, glycémie, alimentation, tabac, activité physique…) .

Complexe sportif Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire contact@laregionavossoins.fr

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L’événement Actions de prévention Parler ça fait du bien et Santé globale Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-05-29 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude