Tuffé Val de la Chéronne

Vélorail du Plan d’eau de Tuffé à Prévelles

Plan d’ eau Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Venez découvrir la ligne des Ducs avec un autre point de vue entre Tuffé et Prévelles.

La Transvap vous propose sa nouvelle activité ludique le vélorail.

Prenez le départ à bord de ses montures ferroviaires au départ de la base de loisirs de Tuffé pour rejoindre Prévelles et retour.

La base de loisirs de Tuffé s’enrichit de cette activité ( plage, pédalo, voile, mini golf, jeux pour enfants, randonnée, restaurant etc. ), de quoi passer une bonne journée.

Possibilité de réserver les autres jours de la semaine pour les groupes.

Tarif 25€/vélorail. Minimum 2 personnes (en bonne condition physique) jusqu’à 4 personnes maximum.

Environ 2 heures (8,8 km) pour l’aller-retour.

Départs 11h00, 13h30, 15h30.

Veuillez vous présenter minimum 15 minutes avant l’heure de départ à la base de loisirs du Tuffé. .

Plan d’ eau Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 00 37 transvap72@wanadoo.fr

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English :

L’événement Vélorail du Plan d’eau de Tuffé à Prévelles Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-05-21 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude