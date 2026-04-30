Tuffé Val de la Chéronne

Randonnée Gourmande

Déaprt Maison de Retraite Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:30:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Départ de la Maison de Retraite Arrivée à l’Abbaye de Tuffé. Parcours de 12 kms .

Déaprt Maison de Retraite Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 37 02 55 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée Gourmande Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-04-30 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude