Randonnée Gourmande Tuffé Val de la Chéronne
Randonnée Gourmande Tuffé Val de la Chéronne dimanche 7 juin 2026.
Tuffé Val de la Chéronne
Randonnée Gourmande
Déaprt Maison de Retraite Tuffé Val de la Chéronne Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:30:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Départ de la Maison de Retraite Arrivée à l’Abbaye de Tuffé. Parcours de 12 kms .
Déaprt Maison de Retraite Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 37 02 55 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnée Gourmande Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-04-30 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
À voir aussi à Tuffé Val de la Chéronne (Sarthe)
- Bric à brac Tuffé Val de la Chéronne 14 mai 2026
- Bric a brac Tuffé Val de la Chéronne 14 juillet 2026
- Visite guidée du bourg Tuffé Val de la Chéronne 22 juillet 2026
- Balade au fil de la Chéronne Tuffé Val de la Chéronne 19 août 2026
- Les Tufféeries Tuffé Val de la Chéronne 22 août 2026