Bric a brac

Base de loisirs Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Brocante ouvert à tous

.

Base de loisirs Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 37 75 96 08 andre.rouillon@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market open to all

L’événement Bric a brac Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-02-16 par CDT72