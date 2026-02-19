Bric a brac Tuffé Val de la Chéronne
Bric a brac Tuffé Val de la Chéronne mardi 14 juillet 2026.
Bric a brac
Base de loisirs Tuffé Val de la Chéronne Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Brocante ouvert à tous
.
Base de loisirs Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 37 75 96 08 andre.rouillon@sfr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market open to all
L’événement Bric a brac Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-02-16 par CDT72