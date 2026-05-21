Vélorail du Plan d’eau de Tuffé à Prévelles Tuffé Val de la Chéronne
Vélorail du Plan d’eau de Tuffé à Prévelles Tuffé Val de la Chéronne dimanche 14 juin 2026.
Tuffé Val de la Chéronne
Vélorail du Plan d’eau de Tuffé à Prévelles
Plan d’ eau Tuffé Val de la Chéronne Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Venez découvrir la ligne des Ducs avec un autre point de vue entre Tuffé et Prévelles.
La Transvap vous propose sa nouvelle activité ludique le vélorail.
Prenez le départ à bord de ses montures ferroviaires au départ de la base de loisirs de Tuffé pour rejoindre Prévelles et retour.
La base de loisirs de Tuffé s’enrichit de cette activité ( plage, pédalo, voile, mini golf, jeux pour enfants, randonnée, restaurant etc. ), de quoi passer une bonne journée.
Possibilité de réserver les autres jours de la semaine pour les groupes.
Tarif 25€/vélorail. Minimum 2 personnes (en bonne condition physique) jusqu’à 4 personnes maximum.
Environ 2 heures (8,8 km) pour l’aller-retour.
Départs 11h00, 13h30, 15h30.
Veuillez vous présenter minimum 15 minutes avant l’heure de départ à la base de loisirs du Tuffé. .
Plan d’ eau Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 00 37 transvap72@wanadoo.fr
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English :
L’événement Vélorail du Plan d’eau de Tuffé à Prévelles Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-05-21 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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