Montamel

Après-midi contre le harcèlement et soirée Rougail-saucisse Jeux de société

Salle des fêtes Montamel Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le harcèlement s’apprivoise et se prévient dès le plus jeune âge

Le harcèlement s’apprivoise et se prévient dès le plus jeune âge. L’adulte joue un rôle clé pour développer des relations apaisées entre enfants. C’est pourquoi l’APE de la Vallée du Céou, en partenariat avec Parentalités 46 et la MJC de Gourdon, vous invite à une journée d'échange, de jeu et de solidarité.

L'après-midi est à destination des parents et de leurs enfants. Le repas et la soirée jeux sont ouverts tous (enfants, parents, grands-parents, voisins…) ! Une occasion de se réunir, d'échanger et de partager un moment de convivialité !

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Salle des fêtes Montamel 46310 Lot Occitanie +33 6 28 67 54 17 apevalleeduceou@gmail.com

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English :

Harassment can be tamed and prevented from an early age

L’événement Après-midi contre le harcèlement et soirée Rougail-saucisse Jeux de société Montamel a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Gourdon