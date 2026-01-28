Après-midi dansant à Soulomès

Soulomès Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 14:30:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Le Comité des fêtes de Soulomès propose un bal ouvert à tous !

.

Soulomès 46240 Lot Occitanie +33 6 80 65 10 45

English :

The Soulomès Festival Committee is offering a ball open to all!

