Après-midi dansant à Soulomès Soulomès

Après-midi dansant à Soulomès

Après-midi dansant à Soulomès Soulomès dimanche 22 février 2026.

Après-midi dansant à Soulomès

Soulomès Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 14:30:00
fin : 2026-02-22

Date(s) :
2026-02-22

Le Comité des fêtes de Soulomès propose un bal ouvert à tous !

Le Comité des fêtes de Soulomès propose un bal ouvert à tous !

  .

Soulomès 46240 Lot Occitanie +33 6 80 65 10 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Soulomès Festival Committee is offering a ball open to all!

L’événement Après-midi dansant à Soulomès Soulomès a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Labastide-Murat