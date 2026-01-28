Après-midi dansant à Soulomès Soulomès
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-02-22 14:30:00
Le Comité des fêtes de Soulomès propose un bal ouvert à tous !
Soulomès 46240 Lot Occitanie +33 6 80 65 10 45
English :
The Soulomès Festival Committee is offering a ball open to all!
