Après-midi dansant La Baule-Escoublac
Après-midi dansant La Baule-Escoublac jeudi 4 juin 2026.
La Baule-Escoublac
Après-midi dansant
Place des salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 14:30:00
fin : 2026-06-04 17:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Le CCAS organise un thé dansant à destination des Baulois.
Boissons et goûter inclus.
Événement ouvert aux personnes à partir de 60 ans (les conjoints ou conjointes plus jeunes sont les bienvenus)
Inscriptions obligatoires auprès du CCAS.
Ouverture aux personnes hors commune selon les places disponibles .
Place des salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 30 ccas@mairie-labaule.fr
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English :
L’événement Après-midi dansant La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44
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