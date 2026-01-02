La Baule-Escoublac

Après-midi dansant

Place des salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 14:30:00

fin : 2026-06-04 17:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Le CCAS organise un thé dansant à destination des Baulois.

Boissons et goûter inclus.

Événement ouvert aux personnes à partir de 60 ans (les conjoints ou conjointes plus jeunes sont les bienvenus)

Inscriptions obligatoires auprès du CCAS.

Ouverture aux personnes hors commune selon les places disponibles .

Place des salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 30 ccas@mairie-labaule.fr

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English :

L’événement Après-midi dansant La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44