Exposition sérigraphie et tampographie Villa Paméla La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac

Exposition sérigraphie et tampographie

Villa Paméla 11 avenue Massenet La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-25 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25

Venez à l’atelier les Toiles des Arts, découvrir les techniques liées à l’impression sur papier et tissu. Venez expérimenter, la sérigraphie, la linogravure et la tampographie !

Valérie TRICHARD Blandine DUHEM Françoise LEHAY BRANGOLEAU .

Villa Paméla 11 avenue Massenet La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 95 43 17 77 lestoilesdesarts@gmail.com

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English :

L’événement Exposition sérigraphie et tampographie La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44