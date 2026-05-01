Exposition sérigraphie et tampographie Villa Paméla La Baule-Escoublac
Exposition sérigraphie et tampographie Villa Paméla La Baule-Escoublac samedi 23 mai 2026.
La Baule-Escoublac
Exposition sérigraphie et tampographie
Villa Paméla 11 avenue Massenet La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-25 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25
Venez à l’atelier les Toiles des Arts, découvrir les techniques liées à l’impression sur papier et tissu. Venez expérimenter, la sérigraphie, la linogravure et la tampographie !
Valérie TRICHARD Blandine DUHEM Françoise LEHAY BRANGOLEAU .
Villa Paméla 11 avenue Massenet La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 95 43 17 77 lestoilesdesarts@gmail.com
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L’événement Exposition sérigraphie et tampographie La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44
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