Conseil municipal de la ville de La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac
Conseil municipal de la ville de La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac vendredi 23 janvier 2026.
Conseil municipal de la ville de La Baule-Escoublac
7 avenue Olivier Guichard La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-02-13 20:00:00
Date(s) :
2026-01-23 2026-02-13
Le Conseil Municipal est retransmis en direct sur la page Facebook de la Ville https://www.facebook.com/VilleLaBaule et la Chaîne Youtube de La Ville https://www.youtube.com/@villelabaule/ .
7 avenue Olivier Guichard La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conseil municipal de la ville de La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-01-20 par ADT44