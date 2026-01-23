La Nuit du Swing La Baule Jazz Festival Espace des Floralies La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac

La Nuit du Swing La Baule Jazz Festival

Espace des Floralies Avenue des Floralies La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 20:00:00

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-15

Dans le cadre de la 25ème édition de La Baule Jazz Festival, la nuit du swing fait son grand retour.

Après un immense succès aux Dryades, le virtuose suédois Ulf Sandström revient pour un hommage survolté à Jerry Lee Lewis. La première partie sera assurée par le Émilie Hédou Trio (Jazz, Soul & Blues).

Plus de renseignements et réservations: LA BAULE JAZZ EN JUIN

ou Office de Tourisme de La Baule et de la Presqu’île Guérandaise .

Espace des Floralies Avenue des Floralies La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 85 26 24 jeanluc.gouin@labaulejazzfestival.fr

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English :

L’événement La Nuit du Swing La Baule Jazz Festival La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44