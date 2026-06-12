Tea Time à la Table du Saint-Christophe La Table du Saint-Christophe La Baule-Escoublac samedi 13 juin 2026.

La Baule-Escoublac

Tea Time à la Table du Saint-Christophe

La Table du Saint-Christophe 1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19 2026-09-26 2026-10-03 2026-10-10 2026-10-17 2026-10-24

L’Instant Gourmand 19 €

Offrez-vous une parenthèse de douceur avec une pâtisserie maison réalisée par Émeline, accompagnée d’un rafraîchissement ou d’une boisson chaude au choix parmi notre carte. Une formule gourmande pensée pour savourer un moment de détente et de plaisir.

L’Instant Précieux 29 €

Pour une expérience plus raffinée, dégustez une pâtisserie maison signée Émeline, sublimée par une coupe de champagne brut ou rosé. Une alliance délicate entre gourmandise et élégance, idéale pour célébrer les petits et grands instants de la vie.

Les Créations d’Émeline

Découvrez l’univers pâtissier d’Émeline à travers des créations artisanales élaborées avec passion, où finesse, générosité et créativité se rencontrent pour éveiller les sens et offrir une expérience gustative unique. .

La Table du Saint-Christophe 1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 40 00 reception@st-christophe.com

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English :

L’événement Tea Time à la Table du Saint-Christophe La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44