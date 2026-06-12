Tea Time à la Table du Saint-Christophe La Table du Saint-Christophe La Baule-Escoublac
Tea Time à la Table du Saint-Christophe La Table du Saint-Christophe La Baule-Escoublac samedi 13 juin 2026.
La Baule-Escoublac
Tea Time à la Table du Saint-Christophe
La Table du Saint-Christophe 1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19 2026-09-26 2026-10-03 2026-10-10 2026-10-17 2026-10-24
L’Instant Gourmand 19 €
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La Table du Saint-Christophe 1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 40 00 reception@st-christophe.com
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L’événement Tea Time à la Table du Saint-Christophe La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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