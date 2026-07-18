AGENDA · La Baule-Escoublac
Vide grenier au Manoir de Ker Allan La Baule-Escoublac
dimanche 9 août 2026 · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
Vide grenier au Manoir de Ker Allan
48 Avenue Jean Boutroux La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 07:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Vide grenier organisé par l’association Le Manoir de Ker Allan. .
48 Avenue Jean Boutroux La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 53 67 31
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English :
L’événement Vide grenier au Manoir de Ker Allan La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44
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