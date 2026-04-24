Bourse internationale de jouets anciens Stade hippique François-André La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac

Bourse internationale de jouets anciens

Stade hippique François-André Avenue Joyeuse La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-09

La 18e bourse internationale de jouets anciens aura lieu les 8 & 9 août au stade François-André à La Baule. Avec une exposition-vente de jouets anciens et de bibelots automobile, avec des exposants venant de toute la France et de l’étranger.

L’entrée est gratuite. Animation, bar… assurés par le Comité des fêtes de La Baule. .

Stade hippique François-André Avenue Joyeuse La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 54 58 62 cdf.escoublac@gmail.com

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English :

L’événement Bourse internationale de jouets anciens La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT44