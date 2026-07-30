Sophro Balade Rendez-vous sur la plage côté ouest Hermitage La Baule-Escoublac

Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Sophro Balade

Rendez-vous sur la plage côté ouest Hermitage 5 Esplanade Lucien Barrière La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:30:00

fin : 2026-08-15 10:30:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-15 2026-08-23

Venez vous ressourcer lors d’une expérience unique alliant les bienfaits de la sophrologie à la beauté naturelle de la plage de La Baule. Votre sophro balade vous invite à un voyage sensoriel entre ciel et mer, sur l’une des plus belles plages d’Europe.

La Magie de La Baule à Vos Pieds

Imaginez-vous marchant pieds nus sur le sable fin de cette magnifique baie de 9 km, face à l’immensité de l’océan Atlantique. Le cadre idyllique de La Baule, avec sa plage en croissant de lune bordée de pins et de villas de caractère, offre un écrin parfait pour cette pratique de bien-être.



Une Expérience Sensorielle Complète

Durant cette balade de 1h00, vous serez guidé(e) par moi, Stéphanie DUBOIS sophrologue caycédienne expérimentée qui vous proposera

Des exercices de respiration synchronisés avec le rythme des vagues

Des moments de marche consciente sur le sable

Des pauses contemplatives face à l’horizon

Des visualisations positives inspirées par l’environnement marin

Des pratiques de relaxation dynamique adaptées à tous

Reconnexion à Soi et à la Nature

Cette sophro balade est une invitation à ralentir, à vous reconnecter à vos sensations et à vous laisser bercer par les éléments naturels. Le bruit des vagues, la caresse du vent marin, la douceur du sable sous vos pieds et la lumière si particulière de la baie deviendront vos alliés pour une détente profonde et une présence à l’instant.

Informations Pratiques

Vêtements confortables adaptés à la météo. Accessible à tous, quel que soit votre niveau en sophrologie.

Offrez-vous cette parenthèse de sérénité entre ciel et mer, et repartez ressourcé(e), l’esprit clair et le corps détendu, imprégné(e) de l’énergie vivifiante de l’océan.

Inscription sur le site Billetterie Sophro Balade Bien-être La Baule Billetweb .

Rendez-vous sur la plage côté ouest Hermitage 5 Esplanade Lucien Barrière La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 17 48 39 76

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L’événement Sophro Balade La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44