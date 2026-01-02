Les nocturnes au marché avenue des Ibis La Baule-Escoublac vendredi 10 juillet 2026.

La Baule-Escoublac

Les nocturnes au marché

avenue des Ibis Marché central La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Les Nocturnes au Marché reviennent cet été pour rythmer vos vendredis soir !

Au programme musiciens, jongleurs, spectacles de rue, créateurs et animations pour enfants !

Retrouvez également une large offre de restauration sur place avec des tables à disposition et des produits locaux. .

avenue des Ibis Marché central La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75

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English :

L’événement Les nocturnes au marché La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44