Aqua Escape game Piscine Aquabaule La Baule-Escoublac

Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Aqua Escape game

Piscine Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:30:00

fin : 2026-08-26 16:15:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Activité ouverte à tous à partir de 8 ans.

Pré requis savoir nager .

Piscine Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 15 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Aqua Escape game La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-08 par ADT44