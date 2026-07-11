Aqua Escape game Piscine Aquabaule La Baule-Escoublac
mercredi 15 juillet 2026 · Piscine Aquabaule · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
Aqua Escape game
Piscine Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:30:00
fin : 2026-08-26 16:15:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Activité ouverte à tous à partir de 8 ans.
Pré requis savoir nager .
Piscine Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 15 45
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English :
L’événement Aqua Escape game La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-08 par ADT44
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