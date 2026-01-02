Cérémonie du 14 juillet La Baule-Escoublac
Cérémonie du 14 juillet La Baule-Escoublac mardi 14 juillet 2026.
La Baule-Escoublac
Cérémonie du 14 juillet
Place de la Victoire La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14 11:00:00
Date(s) :
2026-07-14
À l’occasion de la Fête nationale, la Ville de La Baule-Escoublac vous convie à la cérémonie officielle du 14 juillet 2026. Ce moment solennel et fédérateur rend hommage aux valeurs de la République française liberté, égalité, fraternité.
La cérémonie se déroulera en présence des autorités civiles et militaires, des représentants d’associations patriotiques ainsi que des habitants. Elle sera rythmée par les discours officiels, le dépôt de gerbes et les temps d’hommage aux femmes et aux hommes engagés au service de la Nation.
Ouverte à tous, cette commémoration est l’occasion de se rassembler, de partager un moment de mémoire collective et de célébrer ensemble l’unité nationale dans un cadre convivial et respectueux. .
Place de la Victoire La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75
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L’événement Cérémonie du 14 juillet La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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