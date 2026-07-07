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AGENDA · La Baule-Escoublac

Balade commentée Le Guézy De Ninon à Olympe de Gouges Place Auguste Caillaud La Baule-Escoublac

mercredi 15 juillet 2026 · Place Auguste Caillaud · La Baule-Escoublac

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Place Auguste Caillaud
Adresse
Marché du Guézy
Ville
44500 La Baule-Escoublac
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Baule-Escoublac

Balade commentée Le Guézy De Ninon à Olympe de Gouges

Place Auguste Caillaud Marché du Guézy La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:30:00
fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Parcourir les avenues du Guézy accompagnés de nombreuses femmes Ninon, Irène Joliot Curie et Olympe de Gouges précèderont Mademoiselle de la Vigne Malcrais qui nous attend à Brédérac.

Les balades commentées organisées par le Relais Culturel permettent de retrouver la passé de la commune de La Baule-Escoublac. Elles font revivre l’ambiance des périodes précédentes. Se promener à pied rest un excellent moyen de découvrir des histoires qui se cachent dans ces espaces nouveaux, souvent insolites qui valent le détour.

Informations pratiques
Inscription et paiement sur place avant le départ
Des chaussures confortables sont recommandées
Chaque balade d’environ 4km se termine vers 12 heures   .

Place Auguste Caillaud Marché du Guézy La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 72 11  le.relais.culturel.44500@gmail.com

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English :

L’événement Balade commentée Le Guézy De Ninon à Olympe de Gouges La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44

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